Danimarca-Belgio, Eriksen fa autocritica: “Non è stata la mia migliore partita. Devo…”

Nella prima partita sotto la guida del Kasper Hjulmand, la Danimarca ha disputato una brutta partita perdendo p2-0 contro il Belgio. Il suo predecessore, Åge Hareide, era riuscito ad ottenere una striscia di 34 partite consecutive imbattute. Christian Eriksen è dispiaciuto che l’era di Hjulmand sia iniziata con una sconfitta: “C’è amarezza per la sconfitta, dobbiamo cambiare e bisogna farlo da martedì contro l’Inghilterra“, dice Eriksen. “Finora non è cambiato molto. Mi dispiace per lui (Hjulmand, ndr) iniziare in questo modo. Vuole trasmetterci le sue idee il prima possibile e abbiamo avuto solo una settimana di allenamento“. Il centrocampista nerazzurro fa poi autocritica: “Devo essere decisivo come lo ero con Åge, non è stata la mia partita migliore“.

(bt.dk)