C.t. Danimarca: “Eriksen? Vediamo cosa succede all’Inter. Non possiamo…”

In casa Inter si attende l'esito dei tamponi effettuati ieri. Se non dovessero esserci altri positivi, l'Ats potrebbe dare il via libera ai nazionali che a quel punto risponderanno alla convocazione. Il c.t. della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato della situazione di Christian Eriksen: "Non lo abbiamo ancora tenuto completamente fuori dalla prima partita. Seguiremo da vicino la situazione nei prossimi giorni e poi vedremo cosa accadrà. Non possiamo ancora trarre conclusioni se è fuori dalla prima partita o se arriverà", dice Hjulmand riferendosi a Israele-Danimarca.