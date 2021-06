Laursen: “Eriksen? All’Inter non ha mollato e ha fatto la differenza. Con Conte…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore di Milan e Danimarca sul connazionale e centrocampista dell'Inter Christian Eriksen

"Sicuramente è un giocatore importantissimo per noi. Quando lui gioca bene la squadra è più forte e abbiamo possibilità migliori. All’inizio ha avuto problemi in Italia: non era facile arrivare in un paese in cui non si parla la lingua, Conte voleva qualcosa da lui che era difficile da capire, il suo rapporto con il mister non era così buono all’inizio. Lui però non ha mai mollato e alla fine ha fatto la differenza, giocando anche bene e l’Inter ha vinto. Eriksen è in forma, ma ultimamente non è riuscito a segnare se non da palla inattiva con la maglia della Nazionale. Non ha giocato benissimo nelle ultime uscite, e in Danimarca si fanno le domande. Lui, con Kjaer e Schmeichel, è il più importante. Kjaer è capitano e leader, Schmeichel è vitale faccia bene, ma Eriksen è importantissimo per il gioco".