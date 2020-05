Anche la Danimarca riapre il campionato: momento critico superato, ecco i dettagli

La Danimarca (come la Bundesliga) si avvia alla riapertura del campionato di calcio dopo aver superato il momento più critico dell’emergenza coronavirus. Il premier Mette Frederiksen ha autorizzato la ripresa della stagione che con molta probabilità dovrebbe riprendere il 29 maggio. La Superligaen è stata sospesa a marzo per la pandemia e vede in cima alla classifica il Midtjylland (con 12 punti di distacco sulla più diretta rivale, il Copenaghen).

