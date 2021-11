FOTO – Danimarca, serata di beneficenza per bambini in difficoltà e spunta Eriksen

Il centrocampista è stato protagonista di una piacevole sorpresa nel corso del programma danese "Tutti i nostri figli"

A cinque mesi di distanza dal malore che lo ha colpito nel corso di Finlandia-Danimarca, Christian Eriksen continua il suo recupero. È ancora presto per capire se il centrocampista potrà tornare a giocare e, se lo farà, tornare a vestire la maglia dell'Inter. In questi mesi il giocatore ha fatto la spola tra Milano, che ha imparato a conoscerla meglio, e la Danimarca. Nel corso della raccolta benefica "Tutti i nostri figli" in onda su TV 2, tra i tanti ospiti è apparso improvvisamente Eriksen. Il giocatore, seduto accanto al c.t. Kasper Hjulmand, si è goduto la serata tra sorrisi e appelli per donare. Il centrocampista è sostenitore della Football Foundation, che, tra le altre cose, era responsabile della raccolta. La moglie del giocatore, Sabrina Kvist Jensen, da quasi un decennio è una delle donne dietro la Football Foundation.