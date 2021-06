Europei, la Danimarca batte 4-0 il Galles e si qualifica ai quarti

La Nazionale di Eriksen è riuscita a superare l'ostacolo Bale e ai quarti troverà la vincente della sfida tra Olanda e Repubblica Ceca

I gol sono arrivati due nel primo tempo, doppietta di Dolberg, e due nel secondo tempo. Il terzo lo ha messo a segno Maehle ed è stata la seconda rete consecutiva, in questo torneo, per il calciatore dell'Atalanta. Nel finale proprio per un fallo su di lui è stato espulso Wilson: entrataccia e rosso diretto. La partita sembrava essere destinata solo al fischio ma prima c'è stata un'ultima emozione. Braithwaite in diagonale ha battuto il portiere Ward, sembrava fuorigioco ma il var ha convalidato per il 4 a 0 finale. La Danimarca ai quarti troverà la vincente della sfida tra Olanda e Repubblica Ceca domani sera a Budapest (alle 18).