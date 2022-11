Inter, Darmian: “Archiviamo la Champions. Juve? Andremo per vincere”

Le parole di Darmian: "Siamo contenti per aver passato un girone difficilissimo: da domani pensiamo alla sfida importantissima di domenica"

"Dobbiamo archiviare la Champions, siamo contenti per aver passato un girone difficilissimo: da domani pensiamo alla sfida importantissima di domenica. Abbiamo qualche giorno per prepararla al meglio, andremo là per vincere". Così Matteo Darmian, terzino dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco.