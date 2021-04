Inter-Sassuolo, Conte convinto: Darmian al posto di Bastoni, Barella regista

Mancano ormai poche ore alla sfida contro il Sassuolo ma Conte sembra avere le idee chiare in merito alla formazione da schierare.

Secondo La Gazzetta dello Sport , sarà Darmian a rilevare Bastoni, squalificato, a comporre il tridente difensivo con De Vrij e Skriniar. A centrocampo, Barella prenderà il posto in cabina di regia di Brozovic mentre Eriksen rimarrà mezzala. "In fondo, perché cambiare? Barella fece il regista proprio con il Sassuolo nella gara d'andata, la partita della svolta dell'Inter: da quel giorno 20 match di campionato, 17 vittorie, due pareggi, un sola sconfitta, solo sette punti lasciati per strada e speranze tricolori altrui sotterrate.

A guidare la squadra sarà ancora il duo composto da Lautaro Martinez e Lukaku, mentre Sanchez partirà dalla panchina: la coppia-gol titolare ha segnato 34 reti, gli stessi di Aldo Serena e Ramon Diaz nell'Inter 1988-1989 con Trap in panchina. "La serie di nove giornate ha consentito a Conte di guadagnare 10 (13 vincendo stasera) punti sul Milan e 7 sulla Juventus. Nessuna in Europa, ovvero nei cinque maggiori tornei continentali, sta tenendo il passo dei nerazzurri. Eppure il tecnico rilancia. Il percorso va completato. E sì che pensava di arrivare a giocarsi lo scudetto in tre anni. A poco più di due terzi del secondo campionato, qui sono già partiti countdown e paralleli storici. C’è da sudare, per non farsi travolgere dall’entusiasmo", chiosa La Gazzetta.