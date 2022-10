Darmian: “I dettagli faranno la differenza. I tifosi ci daranno grande spinta”

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ai microfoni di Inter TV ha parlato del match di Champions League contro il Barcellona in programma domani sera a San Siro: "Il bello del calcio è che abbiamo questa grande opportunità a 3 giorni di distanza dall'ultima sconfitta contro la Roma, penso immeritata. Domani incontriamo un avversario difficilissimo, una squadra con grandissima qualità. Noi la affronteremo come abbiamo sempre fatto in questi anni, cercando di imporre il nostro gioco e di portare a casa i 3 punti. Esterni decisivi? Non solo, penso che serva un lavoro importante di tutta la squadra, sia in fase difensiva che offensiva. Dovremo essere determinati e concentrati per tutti i 90 minuti, in partite come quella di domani sera sono i dettagli che possono fare la differenza. Giocare la prima a San Siro un vantaggio? Sappiamo quello che ci possono dare i nostri tifosi, sono sempre dietro di noi, ci hanno sempre supportato, e credo che anche domani sera ci daranno una grande spinta".