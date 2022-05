Darmian: “Stasera iniezione di fiducia. Scudetto? Cercheremo di vincere le due gare restanti”

L'Inter si aggiudica la Coppa Italia. Juve battuta ai supplementari. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore

Saranno due partite complicate. Cercheremo di vincere queste due partite e dobbiamo sperare che il Milan faccia un passo falso. Stasera iniezione di fiducia importante, da domani prepariamo la prossima. Fin dal primo minuto abbiamo cercato di fare la nostra partita. In due minuti è cambiato tutto, ma non ci siamo disuniti e abbiamo attaccato a testa bassa per recuperare. In queste partite c'à grande agonismo e si fatica a controllare i nervi, ma c'è grande rispetto. Abbiamo fatto i complimenti alla Juve perché è una grande squadra.