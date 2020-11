A Skysport hanno parlato di Matteo Darmian che nelle scorse ore ha parlato proprio ai microfoni della nota emittente tv. È stato chiesto a Walter Novellino se è lui il giocatore sorpresa di questo inizio stagione per l’Inter Conte: «Il calciatore ha esperienza, ha giocato in campionati diversi e tatticamente è bravo. Conte lo conosce bene, sta facendo bene e dal mi punto di vista può puntare ad un suo ritorno in Nazionale».

(Fonte: SS24)