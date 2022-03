Inter, Darmian: “Lotteremo fino alla fine perché ne abbiamo le possibilità”

Le parole dell'esterno a DAZN: "Abbiamo un'opportunità importante, dobbiamo recuperare energie per affrontare la Fiorentina"

Lo spogliatoio? Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, abbiamo perso dei punti e in queste ultime partite dovremo recuperare il terreno perso: saranno partite importantissime e dovremo cercare di vincere. Abbiamo un'opportunità importante, dobbiamo recuperare energie per affrontare la Fiorentina: poi avremo la sosta per recuperare ma da qui alla fine dovremo raschiare tutte le energie che ci rimangono. Deve essere per noi uno stimolo lottare fino alla fine e sicuramente lotteremo perché abbiamo le possibilità".