Inter, Darmian: “Risultato importantissimo. Critiche? Quando perdi a La Spezia…”

Le parole dell'esterno a Sportitalia: "Sicuramente è un traguardo importante per noi, gruppo squadra, società e staff"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la qualificazione ai quarti ottenuta contro il Porto, Matteo Darmian , esterno dell'Inter , ha commentato così l'impresa nerazzurra: "Sapevamo che era un partita difficile, nei momenti in cui dovevamo soffrire ci abbiamo messo la giusta attenzione e la giusta voglia, dal primo all'ultimo. Abbiamo portato a casa un risultato importantissimo".

"Penso che quando giochi per un club come l'Inter e perdi come a La Spezia qualche critica è normale riceverla. Noi però sapevamo che oggi potevamo fare bene, consapevoli delle nostre forze e delle nostre qualità. Abbiamo dimostrato che gruppo siamo e abbiamo meritato il passaggio del turno".