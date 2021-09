Inter, Darmian gol pesante a Firenze: il primo fuori casa. Il settimo in Serie A

I numeri sul giocatore nerazzurro che dopo i gol 'scudetto' contro Cagliari e Verona nella scorsa stagione ieri ha segnato il gol dell'1-1 in una gara difficilissima

Segna sempre gol pesanti. Sui social, quando ha fatto con la Fiorentina, si parlava così di Matteo Darmian . Pure i tifosi lo hanno notato che c'è nelle occasioni importanti. Come quando aveva segnato ad aprile gol fondamentali per la vittoria dello scudetto: quello con il Cagliari (finì 1-0) e quello contro il Verona (stesso risultato). Partite che non si sbloccavano e che lui ha sbloccato regalando alla squadra nerazzurra punti fondamentali.

Contro la Fiorentina ha segnato il gol del momentaneo pareggio, quello che ha dato il via alla rimonta nerazzurra. Ed è stato pesante anche quello perché i nerazzurri non erano riusciti a trovare la via del gol e perché ha colpito i viola quando hanno abbassato il ritmo forsennato seguito nel primo tempo. Il giocatore nerazzurro, ricorda l'Inter sui suoi profili social, con quello di ieri ha segnato la settima rete nel campionato italiano. È il suo primo gol in questa stagione e il primo lontano dalle mura di San Siro.