Inter, Darmian: “Non aver segnato allo Shakhtar nelle ultime tre non deve essere un limite”

"Dovremo essere bravi, sicuramente il fatto di non aver segnato nelle ultime tre partite non deve essere un limite: dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione, fare una grande partita cercando di portare a casa i tre punti che per noi sono fondamentali". Queste le considerazioni di Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ai microfoni di SportMediaset, in vista della sfida decisiva di stasera contro lo Shakhtar Donetsk.