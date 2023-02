Giornale – Darmian, il soldatino perfetto. Uomo prezioso per ogni squadra. E nel derby…

Uomo prezioso per ogni allenatore. Ancora una volta Matteo Darmian ha messo in mostra le sue doti migliori. È duttile e soprattutto affidabile in grado di garantire buone prestazioni in molte zone del campo. Il Giornale elogia il giocatore nerazzurro: "C'era un volta il soldatino Di Livio. Correva e segnava, difendeva e attaccava. Giocava a destra come a sinistra. Un campione di gregario o un gregario campione. Oggi il soldatino perfetto è Darmian Matteo, anni 33, da Legnano e primi calci nel Milan, esordio in Serie A compreso. Poi l'affermazione col Toro e a 26 anni il grande salto in Premier League, allo United, voluto addirittura dal santone Van Gaal. Gli va peggio quando a Manchester arriva Mourinho, e allora, dopo tanta panchina, il ritorno in Italia".