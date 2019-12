Inter, prosegue la trattativa per Darmian: stuzzica Conte, ma la società…

Nessun fretta per Matteo Darmian. L’Inter ha in mano il terzino del Parma ma non vuole forzare la mano con il club ducale per arrivare all’ex Manchester United.

L’azzurro non è una priorità perché a sinistra può giocare anche Lazaro, ma stuzzica Conte per la sua duttilità e capacità di essere schierato anche nei tre di difesa.

Al momento del ritorno in Italia dell’ex Torino, l’accordo prevedeva il parcheggio in Emilia per l’intera stagione, prima del passaggio la prossima estate in nerazzurro. Ora bisogna, dunque, trovare la formula giusta per convincere il Parma a lasciar partire Darmian.