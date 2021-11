Inter-Shakhtar, Darmian: “Spinta tifosi importante. Dovremo ripagare lo sforzo”

Il giocatore nerazzurro ha parlato della gara di domani anche ai microfoni di Inter Tv

Nel tg delle 19:30 Inter TV ha mandato in onda l'intervista realizzata con Matteo Darmian , che oggi è comparso nella tradizionale conferenza stampa della vigilia accanto ad Inzaghi. Il giocatore interista, ai microfoni della tv di casa ha detto: ù

Vincere aiuta a vincere e aumenta la fiducia nei propri mezzi. Abbiamo fatto una bella prestazione nella gara contro il Napoli però adesso dobbiamo pensare a domani, una gara importantissima per noi contro un avversario difficile. Ma dovremo essere determinati nel portare a casa i tre punti.

-Conoscete bene quest'avversario. All'andata gara dura con grandi occasioni: cosa serve per batterli?

All'andata la prestazione c'è stata ma non siamo riusciti a segnare. Sono una squadra di qualità Dovremo essere attenti a non concedere poi potremo metterli in difficoltà con le nostre qualità e fare gol.