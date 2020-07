CdS – Serie A 2020-21, le ultime: si parte il 19 settembre, pausa natalizia corta e no playoff

La pandemia ha costretto tutti a rivedere abitudini e calendari, e così anche la Serie A. Che, come riportato dal Corriere dello Sport, si interroga su come impostare la prossima stagione. Bocciati i playoff prospettati e promossi da Gravina, l’ipotesi più probabile per la ripartenza resta quella del 19 settembre:

VIA IL 19 SETTEMBRE – “Il via con una settimana di ritardo, ma con lo stesso format e senza play off. Il prossimo campionato di Serie A dovrebbe partire il 19 settembre e non il 12 (…). C’è anche chi vorrebbe ritardare fino al 26 o addirittura fino al 3 ottobre, ma a quel punto non ci sarebbero più le date per giocare tutte e 38 le giornate e sarebbe svuotato di eventi il mese di settembre, scontentando le tv“.

PAUSA NATALIZIA – “Si potrebbe tornare in campo il 2-3 gennaio. L’altra ipotesi era di giocare il 27 e il 30 dicembre, ma non ha raccolto consensi. La pausa natalizia non sarà più di due settimane, ma al massimo 9-10 giorni (5 di vacanza e altrettanti di allenamenti)“.

NO AI PLAYOFF – “No, invece, al di cambio di format (..). Tutto questo avrebbe reso inevitabile una riduzione del numero di partite con tanto di violazione dei termini dei contratti con i broadcaster (adesso ne sono previste 380)“.

(Fonte: Corriere dello Sport)