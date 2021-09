D’Aversa: “Con l’Inter potevamo portare a casa risultato pieno. Candreva…”

L'allenatore della Sampdoria ha parlato della vittoria contro l'Empoli ed è tornato sul pareggio contro i nerazzurri

Dopo la vittoria per 3-0 sull'Empoli, Roberto D'Aversa è tornato a parlare del pari contro l'Inter rispondendo alle domande dei giornalisti di Skysport: «La Samp ha qualità importanti, oggi avevo chiesto una prova di maturità ai ragazzi e che tipo di campionato vogliamo andare a fare. Dalla prima di campionato stiamo affrontando qualsiasi squadra, indipendentemente dal valore, sempre per cercare di vincere».

«Prendo spunto dalla partita contro i nerazzurri perché abbiamo fatto un risultato importante, ma dobbiamo anche essere rammaricati dal fatto che negli ultimi 13 minuti Sensi non c'era. L'Inter era in inferiorità numerica e dovevamo cercare di portare a casa un risultato pieno perché questa squadra credo abbia qualità importanti. Il fatto di fare più o meno risultati dipende da come interpretiamo la gara e dalla determinazione che ci mettiamo nel fare le cose», ha sottolineato l'allenatore blucerchiato.