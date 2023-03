D’Aversa: “Conte? Credo proprio voglia tornare ad allenare in Italia”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Roberto D'Aversa , allenatore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte dopo il suo divorzio dal Tottenham: “Un po' si perché già dall’anno scorso stava portando avanti il suo lavoro. E’ chiaro che si sapeva sin dall’inizio che sarebbe andato in un club importante ma non fra i migliori del campionato. Antonio è un allenatore che si conosce, è uno dei migliori e quando allena vuole vincere.

Su questa situazione credo che abbia influito molto anche il problema fisico e l’intervento che ha avuto. Vedendo anche il suo saluto al Tottenham credo che il rapporto si sia interrotto in maniera corretta da parte di entrambi. Se vuole tornare in Italia? Credo di si, in questo ultimo periodo non lo sto sentendo ma credo proprio di si. Lo ha dichiarato anche lui pubblicamente che comunque l’Italia è sempre l’Italia”