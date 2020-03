D’Aversa: “Conte e Sarri non tra i primi tre allenatori italiani. Ecco il mio podio”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Questo un estratto:

La squadra che vi ha messo più in difficoltà? Sarri con la Juve o Conte con l’Inter?

“La SPAL, ci hanno battuto sia all’andata che al ritorno… scherzi a parte, a Sarri serve del tempo, ma è primo in classifica ed è agli ottavi di Champions. Lo stesso Conte sta facendo benissimo, nonostante ci sia ancora distanza tra Inter e Juventus. Con la Lazio sta mettendo alle corde la Juve, bravo anche Simone con i biancocelesti. Tutti quanti noi allenatori in questo momento abbiamo rivolto lo sguardo su altro in questo momento, il calcio ci manca ma fino ad un certo punto. Io vivo di calcio h24, l’adattamento iniziale è stato problematico, tutti i giocatori volevano andare al campo ad allenarsi: poi hanno capito che l’unico allenamento, in questo momento, è stare a casa”.

Ci fai un podio degli allenatori italiani?

“Liverani direi terzo, primo e secondo Gasperini e Simone Inzaghi: stanno facendo cose straordinarie con realtà che non sono abituate a quella posizione di classifica. Questi sono i tecnici che stanno facendo grandi cose con le rose che hanno a disposizione”.