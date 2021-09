D’Aversa: “Con l’Empoli voglio vedere lo stesso atteggiamento mostrato con l’Inter”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il tecnico presenta il match di domani contro l'Empoli

"La squadra sta facendo bene e con l'Empoli voglio vedere lo stesso atteggiamento mostrato con l'Inter. I complimenti fanno piacere ma ora voglio la prima vittoria in campionato". Così Roberto D'Aversa , tecnico della Sampdoria, ai canali ufficiali del club presenta il match di domani in Toscana con i blucerchiati reduci dal bel pareggio casalingo con l'Inter.

"Quando si affrontano Milan e Inter è facile trovare la giusta concentrazione. A Empoli dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento messo in campo con le big: sarà una prova di maturità, anche se questo gruppo non mi ha mai dato preoccupazioni da questo punto di vista. Indipendentemente dai valori dell'avversario, voglio vedere la Samp scendere in campo consapevole dei propri mezzi e con la determinazione di chi vuole andarsi a prendere la prima vittoria in campionato", spiega l'allenatore.