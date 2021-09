D’Aversa: “Inter forte, non possiamo commettere errori. Caputo ci darà grande aiuto”

Le parole dell'allenatore della Sampdoria D'Aversa a Sky Sport: "Quando si affrontano squadre così, non dipende solo da noi"

"Dobbiamo cercare di migliorare aspetti che ci hanno portato a raccogliere solo un punto in due partite. A volte va considerato il valore dell'avversario, Caputo ci darà un grande aiuto a finalizzare perché è un giocatore che ha sempre fatto gol. Come si affronta l'Inter? Bisogna cercare di portare pressione, dipende anche dagli avversari ma quando si gioca contro squadre forti come l'Inter bisogna non commettere errori, non ce li possiamo permettere a maggior ragione ad una squadra già forte di tuo".