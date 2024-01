D’Aversa: “Juve? Ha portato a casa il risultato con cattiveria, dobbiamo migliorare”

Le parole del tecnico del Lecce: "A livello di atteggiamento, difficilmente recrimino qualcosa ai ragazzi. Non fa piacere perdere"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, è tornato così sulla sconfitta contro la Juve di settimana scorsa: "Il risultato della partita è una conseguenza del lavoro settimanale. A livello di atteggiamento, difficilmente recrimino qualcosa ai ragazzi. Non fa piacere perdere. La Juve ha portato il risultato a casa per una questione di cattiveria, un aspetto su cui possiamo migliorare. Dobbiamo migliorare la lettura di alcuni momenti della partita, abbiamo preso gol su contropiede dalla Juve sullo 0-0. Dobbiamo cercare la prestazione ed essere più convinti e lucidi in entrambe le fasi".