Parma, D’Aversa: “Stellini ha visto un’altra partita, abbiamo dominato. Arbitro non in forma”

E’ ovviamente rammaricato, Roberto D’Aversa, per la mancata vittoria del suo Parma al Tardini contro l’Inter di Antonio Conte. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico gialloblù ha comunque espresso la soddisfazione per quanto messo in campo dai suoi giocatori:

“Credo che Stellini abbia visto una partita totalmente diversa, ma hanno vinto loro e quindi hanno ragione. Ognuno può dire quello che vuole, ma l’andamento della partita non rispecchia il risultato. Non eravamo solo ripartenze, abbiamo creato tanto. Il rammarico è che dovevo essere più bravo a insegnare ai miei a essere più maliziosi. Kulusevski, per esempio, ha continuato a correre per dieci metri pur trattenuto da Barella, già ammonito. C’era qualcuno che non era in giornata stasera. Dico che deve parlare il capitano, nessun altro. Ma questo non deve essere controproducente nella dinamica di una partita. Non credo ci fosse l’ammonizione per Kucka per perdita di tempo. Cornelius è uno dei giocatori più corretti d’Europa. Fate voi. L’Inter è molto brava a sfruttare gli attaccante e l’ampiezza. Abbiamo difeso molto bene, ma al contempo abbiamo creato tante occasioni. Alla squadra dirò che abbiamo buttato via una partita stradominata.

(Fonte: Sky Sport)