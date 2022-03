David, non c’è solo l’Inter: tentativo Arsenal, ma c’è una condizione da rispettare

L'attaccante canadese del Lille, obiettivo dei nerazzurri, è finito nel mirino di numerosi top club europei

Jonathan David è uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama internazionale: classe 2000, il canadese del Lille sta confermando anche in Francia quanto di buono aveva fatto in Belgio con il Genk, e numerosi club si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c'è anche l'Inter, alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Il giocatore, come riporta Florian Plettenberg di Sky Sport Germany, avrebbe deciso di cambiare aria questa estate: nel suo contratto non è presente alcuna clausola rescissoria, e per convincere il Lille potrebbe bastare una cifra tra i 45 e i 55 milioni di euro.