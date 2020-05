O’Hara: “Una volta Keane stese Davids con un pugno. Era appena arrivato dall’Inter e pensava…”

In una lunga intervista a Talk Sport, l’ex centrocampista del Tottenham, Jamie O’Hara, ha ricordato il momento in cui Robbie Keane ha steso con un pugno Edgar Davids durante una sessione di allenamento. “Successe durante un allenamento, Davids era appena arrivato dall’Inter e pensava che tutto ruotasse intorno a lui. Ma tutti sapevano che Robbie Keane era la figura principale del Tottenham in quel momento. Ricordo che c’era tensione in allenamento e continuavano a provocarsi. A un certo punto Keane lo colpì con un pugno e lo stese a terra. Davids si alzò e andò via. Il giorno dopo quando arrivò al centro d’allenamento, disse: “Buongiorno Robbie…”. Tutti lo sapevano, non si scherza con Keane, era uno che metteva subito le cose in chiaro“.

(Mirror)