Inter-Cagliari, problemi su Dazn: ipotesi un mese in più di abbonamento gratis

Nel corso di Inter-Cagliari, partita trasmessa da Dazn, qualcosa è andato storto e per problemi tecnici. Ecco l'ipotesi per gli abbonati

Nel corso di Inter-Cagliari , partita trasmessa da Dazn , qualcosa è andato storto e per problemi tecnici sul canale non tutti sono riusciti a vedere gran parte del primo tempo. Tante le lamentele arrivate sui social per quanto accaduto.

Il canale streaming, che ha appena acquistato i diritti per la Serie A nel prossimo triennio, ha chiesto scusa per l'accaduto e ha parlato di indennizzi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, come risarcimento per gli utenti, con ogni probabilità, dovrebbe scattare un mese in più di abbonamento gratis.