Repubblica – Agcom controllerà i dati di ascolto Dazn. In ballo 74 mln di euro

Il garante delle comunicazioni apre una procedura sui dati comunicati dal canale streaming sugli ascolti sui suoi canali

Dopo le prime due gare di campionato i dati Auditel avevano fatto registrare un calo del 50%. Le prime due partite si sono giocate con la gente ancora in vacanza e in più il canale streaming, più che la tv (non tutti hanno smart tv di ultima generazione con app già installata o installabile), permette agli utenti di utilizzare altri supporti per diffondere i suoi contenuti: smartphone, tablet, pc. E in vacanza proprio questa tecnologia è stata la più impiegata per vedere le partite. Dazn ha spiegato i dati in proprio possesso, verificati dalla Nielsen, dimostravano che sommando i vari supporti non c'era stato un calo di ascolti per la Serie A, erano anzi in linea con la stagione precedente.