DAZN in down, Altobelli ironizza così: “Ho capito perché dicono che l’Inter…”

Il tweet ironico dell'ex centravanti sui problemi tecnici avuti dall'emittente durante la gara tra Inter e Cagliari

Un problema tecnico sull'app di DAZN ha impedito ai tifosi di assistere alla gara tra Inter e Cagliari per lunga parte del primo tempo. Diversi tifosi si sono scatenati in proteste sui social contro l'emittente, che ha risolto solo nel finale della prima frazione. Tra i tanti indignati c'è anche Spillo Altobelli, ex centravanti dell'Inter, che nel protestare a causa dell'impossibilità di vedere la partita, ha anche ironizzato: "Ho capito perché poi dicono che l’Inter gioca male haha!!!".