Borja Valero: “Inter in un grandissimo momento di forma. Dumfries deve…”

Le parole dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Spezia

"Thiago Motta? Per lui non sarà facile, ha vissuto grandi momenti in questo stadio e con questi tifosi, una volta che l'arbitro fischierà si concentrerà sulla sua squadra e come uscire da qui con i punti che sono importantissimi per la sua squadra. Dumfries? Deve sfruttare questa occasione. Ha fatto delle belle partite, oggi sarà importante per lui perché deve dimostrare e far vedere che è un giocatore importante e lo ha dimostrato in passato anche all'Europeo. D'Ambrosio sempre presente e fa sempre bene, una qualità non da tutti. È molto bravo nelle palle ferme, un giocatore molto importante, per questo è da tanti anni all'Inter".