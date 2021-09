Repubblica – Dazn, problemi rischiano di diventare abitudine. Se Chiara Ferragni…

Il giornale ironizza sulle interruzioni e i ritardi del canale streaming che sta trasmettendo le gare della Serie A

Con realismo e sana ironia il quotidiano La Repubblica parla dell'avvento streaming di Dazn e dei problemi che sta creando a parte della popolazione del calcio. "È passata anche Juve-Milan, in moltissimi hanno visto la gara senza problemi, in tanti no. Rischia di diventare la normalità e non è mica bello. Peraltro sempre senza senso, super-connessioni che cedono, connessioni normali in case isolate che funzionano benissimo. E poi dipende da chi rimane danneggiato e dalla sua visibilità sui social: ieri sera hanno protestato con veemenza su Twitter Enrico Varriale e Vittorio Feltri, che non vedevano la gara. Il giorno in cui salta il segnale a Chiara Ferragni viene giù tutto", si legge nell'articolo firmato da Antonio Dipollina.