DAZN, Codacons: “Pronti ad avviare campagna nazionale disdetta abbonamenti”

L'associazione dei consumatori chiede di sedere al tavolo con Georgetti del 16 novembre ed è pronta ad azione 'di massa'

Il Codaconsaveva già annunciato un esposto sulla vicenda DAZN e in comunicato stampa si considera pronto ad una "campagna nazionale di disdette contratti". Il canale streaming ha deciso di modificare i contratti con gli utenti e di impedire l'utilizzo in contemporanea, su reti diverse, dello stesso account per la visione dei contenuti dell'abbonamento.