Dazn, mossa anti pirati. La Serie A costa cara con più dispositivi

"Dalla prossima stagione il servizio streaming per seguire la Serie A prevederà due pacchetti: l’abbonamento Standard che resta a 29,99 euro al mese e il Plus a 39,99. La differenza è nella modalità scelta per accedere alla visione simultanea di una partita di A o di qualsiasi altro evento sportivo presente sulla piattaforma. Per collegare in contemporanea due dispositivi associati alla stessa rete basterà l’opzione base. Per accedere da due device diversi e a distanza tra loro servirà l’opzione Plus", spiega La Gazzetta dello Sport.