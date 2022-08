DAZN dà problemi, fornito link extra per le partite di questa sera: la nota

"Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli". Cosi' Dazn avvisa i suoi utenti dell'escamotage trovato per aggirare i disservizi che sono tornati a far capolino sulla diretta della serie A. Quanto stavano per cominciare le due partite domenicali in serata della prima giornata, la Ott che detiene l'esclusiva del massimo campionato aveva diffuso una nota via Instagram: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente". Poi, evidemente, a primo tempo in corso i problemi non erano risolti, ed e' arrivato l'altro avviso di Dazn. (ANSA).