Dazn, Giovanni Storti: “Partita vista a spizzichi e bocconi. Un terno al lotto…”

Il noto attore componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, noto tifoso nerazzurro, ha detto la sua sulla prima di Serie A in streaming

In Italia tiene banco la polemica su Dazn e lo streaming che non proprio tutti riescono a far funzionare normalmente. Le smart tv che hanno l'applicazione già scaricata o scaricabile sono quelle prodotte dal 2015 in poi e chi non vuole cambiare la televisione usa il cavo hdmi del pc per vedere la partita su uno schermo più grande. In generale, in vacanza, i tifosi si sono 'arrangiati' con cellulari e tablet. Ma non tutti sono riusciti a collegarsi come avrebbero voluto.

Giovanni Storti è il noto attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha parlato con la Stampa della prima partita vista in Val Maggiore: «Le abbiamo provate tutte, abbiamo usato cellulare, pc e pc collegato alla tv. Ma la partita Inter-Genoa l'abbiamo vista spizzichi e bocconi. Non riuscivamo a far funzionare l'opzione a tutto schermo e vedevamo il campo in formato ridotto e quindi con le cartelle del desk intorno. Cosa non si fa per la squadra del cuore? Credo che gli italiani non siano predisposti alle nuove tecnologie e se non sei in città non tutti possono avere la linea veloce, un terno al lotto. Dazn ha parlato picchi d'ascolto? Un'assurdità. Hai tutto il campionato, vuoi che non si colleghino tutti per vedere la partita a quell'ora? Farò abbonamento se migliorerà la situazione. Sfrutterò quello del mio amico più spesso intanto. O andrò da Giacomo, non è un tifoso come me ma è abbonato a tutto».