DAZN, stop alla doppia utenza. Biasin ironizza: “In pratica mi stanno dicendo che…”

Sta facendo ovviamente molto discutere la decisione, presto ufficiale, di DAZN di vietare l'utilizzo della doppia utenza per ogni abbonamento. Sull'argomento, Fabrizio Biasin ha ironizzato così:

"'Stop alla doppia utenza Dazn per ogni abbonamento. Si potrà accedere ai contenuti in contemporanea solo da due device collegati alla stessa rete'. In pratica mi stanno dicendo che devo tornare a vivere con mio padre. Sarà contento".