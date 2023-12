DAZN – Mercato Inter, l’esterno si farà. Non previsti per ora colpi in attacco

Buchanan è il nome che si fa per la fascia, come sostituto di Cuadrado. Secondo il canale streaming, non sono previste altre trattative a gennaio

Anche a DAZN si è parlato del calciomercato di gennaio e di possibili rinforzi e valutazioni dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la squadra di Inzaghi dopo l'operazione di Cuadrado. Secondo quanto sottolineato dal canale streaming al momento non sono previsti colpi in attacco dai dirigenti dell'Inter per dare un ulteriore cambio ad Arnautovic e Sanchez.