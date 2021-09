Bufera su DAZN, l’azienda promette indennizzi: “Ecco come ottenerli”

Sono ore di fuoco quelle che sta vivendo DAZN, in seguito ai problemi riscontrati da molti utenti all'inizio di Sampdoria-Napoli

Sono ore di fuoco quelle che sta vivendo DAZN , in seguito ai problemi riscontrati da molti utenti all'inizio di Sampdoria-Napoli durati più di mezz'ora. L'azienda ha promesso indennizzi per tutti i tifosi colpiti dal disservizio. Come richiedere il rimborso? Ecco i dettagli dal Corriere della Sera:

"Abitualmente accade così (se sarà differente, sarà Dazn a comunicarla): gli utenti che sono stati impattati vengono contattati dal colosso inglese, sia che abbiano scritto al Customer Service, l’assistenza clienti, sia che non l’abbiano fatto per ricevere l’indennizzo (l’entità sarà comunicata prossimamente). Le tempistiche sono veloci: è una procedura che si completa nel giro di pochi giorni. Ad aprile, ad esempio, in quattro giorni erano partite tutte le comunicazioni dall’azienda all’utente. Il problema era stato riscontrato di domenica e a partire da mercoledì gli utenti erano stati contattati da Dazn, che al momento però sta ancora indagando su quanto accaduto giovedì. Ma questo non rallenterà il previsto rimborso che si svolgerà secondo lo stesso iter già consolidato".