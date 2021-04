DAZN: “Molto dispiaciuti per quanto sta succedendo. Il problema è derivato da…”

Il comunicato dell'emittente: "Il nostro partner e attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi"

"Siamo molto dispiaciuti di quanto sta accadendo oggi sulla piattaforma DAZN. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di DAZN informazioni tempestive e collaborazione immediata.

Il nostro partner e attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno eventuali responsabilità". Questo il comunicato di DAZN in merito ai problemi tecnici della giornata di oggi che hanno impedito di assistere alla gara tra Inter e Cagliari e non solo.