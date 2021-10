Serie A, problemi su DAZN per Samp-Napoli. Ecco come verificare il rimborso

Gli abbonati del canale streaming non erano riusciti a vedere la partita tra Napoli e Samp: l'azienda offrirà un mese gratis. Ma gli utenti sui social parlano di rimborso non valido

È arrivata a molti tifosi la lettera di scuse dell'azienda per chi è stato impattato dal problema. ""Sappiamo che giovedì 23 settembre tra le 18.30 e le 19 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l'accaduto e oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo ti offriamo un mese di visione di Dazn senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Puoi già verificare nella tua area dedicata che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese. Ci scusiamo nuovamente per l'accaduto". Al momento però non tutti gli utenti che erano sintonizzati sull'app il 23 settembre per vedere la gara hanno ricevuto la mail. In molti, pur avendo ricevuto la mail di rimborso stanno avendo problemi a far funzionare il voucher di rimborso per usufruire del mese gratuito e stanno chiedendo, sui social, l'assistenza del canale.