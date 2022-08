Dazn, Tim rinuncia all’esclusiva. Il calcio torna su Sky. “Ma servono due abbonamentI”

Nella giornata di ieri si è giunti ad un accordo tra Dazn e TIM sulla Serie A che fa cadere l'esclusiva dell'app Dazn su Timvision, rimettendo in gioco Sky con il suo Sky Q. "Non pensate a partnership commerciali o a sconti per gli abbonati, non sperate in vantaggi economici: il consumatore non avrà alcun profitto, se non la possibilità di vedere la Serie A senza interruzioni dovute alla connessione internet. A patto di pagare 2 abbonamenti e quasi 50 euro al mese: i 29.99 di Dazn e i 19.90 del pacchetto Calcio di Sky", spiega Repubblica che poi aggiunge: