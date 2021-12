Inter-Spezia, Thiago Motta: “Episodio strano, Lautaro era da rosso. L’episodio…”

L'allenatore della formazione ligure ha parlato dell'emozione di tornare a San Siro e della prestazione dei suoi contro l'Inter

Entrambi le cose. Li abbiamo lasciati giocare, non li abbiamo pressati alti perché con gli spazi che si creano se pressi alti diventa difficile da gestire. Hanno giocatori a livello tecnico bravi. Abbiamo cercato di tenerci nella metà campo cercando di poter contrattaccare con palla a terra. Vero che in certi momenti ci siamo riusciti, ma non sempre. Anche se ti porta nella tua metà campo e ti fa difendere poi ti pressano con giocatori che sono forti tecnicamente e fisicamente. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio anche se potevamo fare di più nel meglio, magari in 11 contro 10. È successo un episodio strano in questa partita, con Lautaro e il mio giocatore, Martin (Erlic.ndr), non riesco a capire perché l'arbitro ha gestito in quel modo l'episodio. Il nostro giocatore ha fatto un contrasto, Lautaro ha fatto 11 metri ed è andato a prendere il giocatore. Questa è una reazione, un aggressione, lo vorrei sottolineare anche se non è da me, non mi piace parlare di arbitri. So che commettono errori, ma è un errore grosso, considerato anche il VAR. Poi ha preso il rigore, ha tirato lui e segnato. Ma noi potevamo finire questa partita in 11 contro 10 e magari poteva finire in maniera diversa.