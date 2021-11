Il Sole 24 – Doppia utenza DAZN: slitta lo stop. Ma niente pietra tombale

Per aumentare il numero di abbonati il canale conta di togliere la possibilità di vedere contemporaneamente lo stesso abbonamento

Il Sole24 Ore aveva lanciato l'indiscrezione: Dazn ha intenzione di non dare più ai suoi utenti la possibilità di accedere nello stesso momento con lo stesso account, ma su due dispositivi diversi, allo stesso evento. Sono subito nate diverse proteste sul web e anche minacce di disdetta. Anche il Codacons ha minacciato di mettere in atto un'operazione collettiva per tutelare gli utenti. Intanto il Ministro dello Sviluppo Economico ha convocato i dirigenti del canale il 16 novembre per un confronto. E quell'appuntamento non è stato annullato neanche dopo il passoindietro di DAZNche in un comunicato ha annunciato che per questa stagione resterà in vigore la doppia utenza.