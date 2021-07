De Biasi: “Italia, Chiellini su Lukaku una garanzia. Mancini deciderà…”

Le considerazioni dell'allenatore italiano ora selezionatore dell'Azerbaigian a proposito degli azzurri

"Io l'ho visto bene, ma chi meglio di Mancini per scegliere? Credo deciderà per il meglio, senza scordarsi che c'è bisogno di recuperare".

"Per me sono stati tutti sopra la media, ci sono state prestazioni di squadra senza aspettare speculando. Il centrocampo è forte e attacca l'avversario".

"Non ho visto se ci saranno Hazard e De Bruyne, nel caso di no anche meglio. Nonostante questi talenti non hanno mai tirato fuori il meglio negli appuntamenti importanti e speriamo che continuino così anche stasera. Hanno un ottimo allenatore e giocatori di grande qualità e ottima fisicità ma anche fantasia e destrezza. Non so perché, ma li abbiamo anche battuti più volte noi di loro. Affidiamoci a questo".