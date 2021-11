De Biasi: “Inter? Inzaghi ha giocatori di spessore. Napoli? A Milano…”

Le considerazioni del commissario tecnico dell'Azerbaigian a proposito di alcuni temi che riguardano il campionato di Serie A

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, ha parlato così a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Queste alcune tra le sue considerazioni: "Atalanta da scudetto? Non credo, ma penso che stia adoperando dei sinonimi molto vicini... L'Atalanta non ha l'assoluta necessità di vincere il campionato ma magari potrebbe sfruttarne il corso, e altre che vanno avanti in Champions. Ci sono però squadre più accreditate, che per me sono Napoli, Inter e Milan. E vediamo se la Juve rientra in corsa...".