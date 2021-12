De Biasi: “Inter favorita per lo scudetto. Mercato? Ha solo bisogno di una cosa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CT dell'Azerbaigian Gianni De Biasi ha parlato così del mercato pronto a partire

"Penso che sia Vlahovic l’uomo che possa cambiare il destino di questo campionato. Se restasse in Italia ovviamente... E non credo che sia una follia provare a prenderlo a gennaio anche se andrà a scadenza nel 2022. Lui ha tutto: qualità, intuizione, forza, personalità. Per quanto riguarda le grandi, credo che l’Inter abbia bisogno solo di allungare le rotazioni di Inzaghi. E più che per il campionato, mi riferisco alla sfida di Champions contro il Liverpool. I nerazzurri sono i favoriti dello scudetto, è una squadra forte che gioca bene. Alla Juventus serve un leader a centrocampo: nessuno di quelli in rosa attualmente lo è. Mancherebbe un Pirlo. Il Milan ha perso molto con l’infortunio di Kjaer e lì, al centro della difesa, dovrà intervenire sul mercato di gennaio. Un’altra squadra che lo dovrà fare qualcosa è il Napoli perché perderà tre pedine fondamentali in vista della Coppa d’Africa. Il lavoro di Spalletti finora è stato eccellente, qualcosa servirà in quel periodo per tenere la squadra in zona scudetto. Infine anche la Roma necessita di interventi che Mourinho chiede da tempo".