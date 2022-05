De Biasi: “Scudetto, l’Inter ha pagato quel gol preso in maniera stupida a Bologna”

Il ct dell'Azerbaigian commenta lo scudetto vinto dai rossoneri e i rimpianti nerazzurri

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni De Biasi ha commentato lo scudetto conquistato dal Milan e i rimpianti dell'Inter. "Lo Scudetto del Milan è meritatissimo, è una rivincita personale di Pioli. Sa gestire le situazioni, non dimentichiamoci che due anni fa stava per essere esonerato e sostituito da Rangnick: è in un ambiente non facile ma ha raggiunto un alto livello, alcune partite di quest'anno sono state spettacolari. Ieri ad esempio nella prima mezz'ora ho visto grande intensità. Vincere non è mai facile".