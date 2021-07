De Biasi: “Italia campione apre una nuova finestra. Noi caschiamo sempre in piedi”

Il tecnico Gianni De Biasi ha parlato dell'impresa dell'Italia campione d'Europa e del grande lavoro di Mancini

"L'Italia campione d'Europa apre una nuova finestra su un calcio che era stato messo fuori rispetto ad altri campionati con altre possibilità economiche, ma noi caschiamo sempre in piedi per la genialità con la quale usciamo da soluzioni complicate. La bravura di Mancini e dei suoi collaboratori mette in luce le capacità che abbiamo a livello manageriale nel calcio".